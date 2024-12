Correa, da oggetto misterioso dell’Inter… A giocatore (quasi) ritrovato!

Joaquin Correa sembra aver intrapreso quel percorso utile ad una rinascita in termini calcistici. Quest’anno l’argentino è determinato a scalare le gerarchie di Simone Inzaghi e riconquistare un posto in Nazionale.

INIZIO BOMBA – Joaquin Correa approda, in prestito all’Inter, nel 2021, primo anno di Simone Inzaghi. È lo stesso allenatore piacentino a chiedere il fantasista alla dirigenza nerazzurra. Nella stagione 2021/2022, al suo esordio con la maglia dell’Inter, contro il Verona, sigla una doppietta. In quella partita segnerà prima un gran goal di testa su cross di Darmian, poi con un sinistro dal limite mette a segno il definitivo 3-1. Da quel momento in poi collezionerà 12 presenze da titolare, 6 goal ed 1 assist. Nella stagione dopo 2022/2023 Joaquin Correa si perde definitivamente, tanto da essere ceduto in prestito al Olympique Marsiglia. In questa prima parte di Inter, Simone Inzaghi ha sfruttato El Tucu maggiormente come seconda punta. Tutto questo viene confermato dall’heatmap del giocatore. Infatti la mappa mostra l’argentino stazionare maggiormente nella tre quarti avversaria e in area di rigore.

Joaquin Correa potrebbe essere una reale alternativa a Lautaro Martinez o a Marcus Thuram.

OGGI – La storia di Joaquin Correa e l’Inter ricomincia quest’anno, precisamente contro la stessa squadra con la quale era esploso. Il 23 Novembre, sempre in casa del Verona, ha contribuito in maniera significativa alla vittoria nerazzurra. Con 1 goal e 2 assist si dimostra tra i migliori in quella partita. Recentemente contro il Parma in 15′ minuti a disposizione, lavora per la squadra e per far segnare Lautaro Martinez. C’è un particolare, quasi impercettibile che rende Joaquin Correa, quest’anno, un giocatore diverso. Ci viene incontro sempre l’heatmap del giocatore. Joaquin Correa sia contro il Verona che contro il Parma, staziona sì, nella tre quarti avversaria, ma molto meno in area di rigore. Spesso arretra per prendersi la palla per impostare il gioco. Questo nuovo approccio, probabilmente chiesto da Simone Inzaghi, è molto più funzionale al giocatore ed alla squadra. L’argentino potrebbe tornare utile già contro la Lazio lunedì prossimo.