Correa, contro l’Empoli lo specchio di una stagione (deludente): ora occasioni finite – TS

La prestazione di Joaquin Correa contro l’Empoli, secondo il collega Federico Masini oggi su TuttoSport, è stata ancora una volta deludente. Le occasioni per lui in questa stagione sono veramente finite.

DELUSIONE – Joaquin Correa secondo il quotidiano di Torino è stato l’unica nota negativa della serata di Empoli, al di là degli errori difensivi in occasione dei primi due gol dei toscani. L’attaccante argentino ancora una volta è apparso molle e poco cattivo. Vero che con l’argentino la manovra offensivo sembra più fluida, ma il suo apporto in termini di giocate vincenti è praticamente da dimenticare. Da dimenticare come la sua stagione, sicuramente negativa se considerando la fiducia di mister Simone Inzaghi nei suoi confronti. Da una parte l’attaccante è stato giustificato dagli infortuni, ma adesso il discorso non regge più. In questa stagione ha collezionato ben 33 presenze in tutte le competizioni, di cui 13 da titolare, e l’ultima volta che è riuscito ad essere decisivo è stato in Coppa Italia contro il Milan, realizzando l’assist del 2-0 per Lautaro Martinez. Adesso, in vista della finale di Coppa Italia e le ultime due partite rimaste in campionato, è ipotizzabile pensare che Inzaghi torni a puntare forte su Edin Dzeko (vedi articolo), dando qualche chance in più anche ad Alexis Sanchez, visto anche il gol segnato contro l’Empoli e già decisivo in Supercoppa Italiana.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini

