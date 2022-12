Correa, con il Sassuolo test importante in vista della sfida al Napoli

Joaquin Correa ha ormai smaltito l’infortunio che gli aveva impedito di prendere parte alla spedizione dell’Argentina al Mondiale. Per lui con il Sassuolo sarà un test importante per mettere minuti nelle gambe in vista del big match con il Napoli.

DELUSIONE − L’avventura di Joaquin Corra all’Inter fino ad ora non è stata come tutti si aspettavano. Il calciatore ha subito una grande quantità di infortuni che lo hanno costretto a saltare diverse gare. Comunque quando è stato presente non ha mai convinto a pieno, risultando spesso tra i peggiori in campo. A testimoniare il suo scarso rendimento ci sono anche i soli 9 gol segnati dal suo arrivo in nerazzurro. 6 nella passata stagione e 3 in quella corrente, tutti quanti realizzati nel solo campionato di Serie A.

PRONTO A TORNARE − Anche quest’anno Correa ha già subito diversi infortuni. L’ultimo in ordine di tempo è arrivato a pochi giorni dall’inizio del Mondiale, costringendo l’argentino a tornare a casa in anticipo. Rientrato in Italia ha svolto gran parte della preparazione invernale praticando un lavoro differenziato per smaltire il fastidio accusato. Ora è finalmente pronto al ritorno in campo e Inzaghi ha scelto di convocarlo per l’amichevole di domani contro il Sassuolo.

Per Correa con il Sassuolo sfida importante per poter essere utile contro il Napoli

PEDINA FONDAMENTALE − Per Correa la sfida con il Sassuolo diventa un match fondamentale ragionando in ottica Napoli. La partita di domani contro gli emiliani sarà per lui utile per riprendere il ritmo partita e mettere minuti nelle gambe. Il suo recupero è molto importante per l’Inter, soprattutto in vista del big match contro i partenopei. La presenza dell’attaccante argentino permette a Inzaghi di potere sfruttare un calciatore potenzialmente in grado di mettere in difficoltà la difesa azzurra. Correa possiede infatti una grande capacità di saltare l’avversario, cosa che ai nerazzurri è fino ad ora mancata. Questa caratteristica può rivelarsi fondamentale in una partita difficile come quella contro la squadra di Spalletti, che l’Inter deve assolutamente vincere.