Correa, con il Monza può rilanciarsi e aiutare l’Inter in attacco

L’Inter in campionato non sta sicuramente attraversando uno dei suoi migliori momenti. Soprattutto in attacco la squadra e i giocatori offensivi faticano a concretizzare le numerose occasioni. Per questo l’apporto che potrà dare Correa potrebbe essere determinante ai fini del risultato finale nel match di oggi con il Monza.

ALTI E BASSI − La stagione di Correa e dell’Inter fino ad ora per certi aspetti è stata molto simile. L’attaccante, così come la squadra, ha alternato periodi con alcuni alti a periodi costellati da molti bassi. Alla sua seconda stagione in nerazzurro si pensava che l’argentino potesse definitivamente esplodere, ma così non è stato. I tanti infortuni non gli hanno infatti permesso di raggiungere quella continuità realizzativa e di prestazione che aveva invece mostrato alla Lazio. .

ATTEGGIAMENTO POSITIVO − Nella partita contro il Benfica però, al suo ingresso in campo, Correa ha mostrato uno spirito diverso. L’argentino è entrato con il piglio giusto, lottando su ogni pallone e creando giocate potenzialmente pericolose. Ad esempio l’ottimo assist che aveva fornito a Mkhitaryan, il quale ha poi centrato il portiere avversario. Per questo motivo oggi con il Monza, se dovesse confermare quanto di buono fatto vedere a Lisbona, per lui e per l’Inter potrebbero aprirsi scenari interessanti. Inzaghi è infatti pronto a concedergli una nuova opportunità da titolare e Correa con la sua grade capacità di dribbling potrebbe rivelarsi decisivo. Inoltre in un periodo in cui gli attaccanti nerazzurri faticano a concretizzare un suo ritorno al gol sarebbe un’ottima notizia per tutti. Una rete oggi potrebbe infatti rilanciare le sue quotazioni in rosa e potrebbe rilanciare la ambizioni Champions League dell’Inter.