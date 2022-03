Correa bug della stagione dell’Inter: player trading subìto, ora deve ripagarsi

Correa sta deludendo in questa prima stagione in maglia nerazzurra. Il tempo stringe, ormai. In un mese e mezzo l’attaccante argentino ha l’occasione quantomeno per limitare i danni. Il danno economico-finanziario per l’Inter, però, non rientrerà sicuramente in tempi brevi

PLAYER TRADING – Mr. Plusvalenza lo è solo per la Lazio (vedi articolo). Per l’Inter oggi rappresenta una minusvalenza certa che cammina. E ogni tanto gioca, ma davvero di rado. E non segna dal 31 ottobre 2021. Cinque mesi fa esatti, oggi. L’investimento estivo fatto su Joaquin Correa non ha ancora ripagato la società nerazzurra. E probabilmente non ripagherà nel breve periodo. Non è il caso di puntare il dito contro l’allenatore Simone Inzaghi, che a Milano si è ritrovato a gestire una situazione ben diversa da Roma a livello di pressioni. Fuori dalla comfort zone non è mai facile, all’inizio. Il problema è a monte, perché l’Inter ad agosto ha deciso di subire il player trading biancoceleste. Una decisione poco comprensibile, soprattutto in tempi di dichiarata austerity aziendale (vedi articolo). I 31 milioni di euro sono inspiegabili ancora oggi, purtroppo.

Inizia il finale di stagione di Correa con l’Inter

PLAYER TRADING – Raggiunto il picco, la Lazio ha monetizzato il più possibile dal già 27enne argentino. Strategia perfetta e vincente a prescindere dal nome. Se poi è questo Correa, tanto meglio. Ma Correa non può essere questo. Il classe ’94 scuola Estudiantes ora deve trovare il modo di ripagarsi. E non solo in termini di fiducia. C’è chi lo vede già sul punto di partenza, ma non è così. Il valore di mercato di Correa dopo questa prima stagione all’Inter è crollato. Sarebbe dannoso cederlo facendo registrare una minusvalenza. Appunto. Mr. Plusvalenza biancoceleste deve reagire in campo, perché ha ancora tanto da dare all’Inter. Tutto. Magari già da Juventus-Inter di domenica sera a Torino. Il bug del calciomercato e quindi della stagione nerazzurra deve risolversi per il meglio: la fiducia non gli è mai mancata, le risposte in campo sì. E ora Correa deve far fruttare la spesa dell’Inter, perché al momento è logico parlare di folle strategia.