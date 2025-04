Correa, Bologna-Inter per scrivere il presente e un nuovo futuro

Joaquin Correa sarà schierato dal primo minuto del match di Serie A tra Bologna e Inter. Per il calciatore argentino, si tratterà di un test fondamentale per il presente e il futuro.

IL PUNTO – Joaquin Correa è l’uomo al quale si affiderà il tecnico Simone Inzaghi per affiancare Lautaro Martinez in Bologna-Inter. La defezione delle ultime ore di Marcus Thuram, che a causa di un affaticamento muscolare rischia di saltare i prossimi due impegni dei nerazzurri, giunge in un momento estremamente delicato per l’Inter. Dopo il passaggio del turno alle semifinali di Champions League, ai danni del Bayern Monaco, i meneghini fronteggeranno prima il Bologna e poi il Milan, in una settimana di fuoco nella quale si deciderà molto delle ambizioni concrete di questo finale di stagione.

Correa per la svolta in Bologna-Inter. Scenari aperti?

IL COMPAGNO – Inzaghi sa che il miglior Marko Arnautovic sarebbe stato determinante per consentire ai nerazzurri di superare lo scoglio rappresentato dal Bologna. Quanto visto negli ultimi mesi, sia in Serie A sia in Coppa Italia, rappresenta senza dubbio la versione ideale dell’austriaco nel club meneghino. Alla qualità tecnica, che non era mai mancata, si è infatti associata una costanza nell’arco dell’incontro e tra una sfida e l’altra che ha determinato una svolta nell’incidenza di Arnautovic all’Inter. Un lavoro che sarà ora chiesto a Correa.

LA SPERANZA – L’argentino, dal canto suo, è ben consapevole dell’importanza di influire positivamente sul presente per provare a scrivere un futuro in linea con le sue ambizioni. L’Inter ha la possibilità di rinnovare il contratto dell’argentino, ma non ha ancora effettuato una scelta definitiva. Con Mehdi Taremi a rischio di cessione dopo un solo anno dal suo arrivo a Milano, Correa intende svolgere un ruolo attivo nell’orientare le scelte future della dirigenza nerazzurra nel reparto avanzato. L’Inter lascia la porta leggermente aperta a un prolungamento annuale, il Tucu non vuole rinunciare a costruire nel presente il futuro auspicato.