Correa bocciato anche in Bologna-Inter! La grande delusione

Joaquin Correa ha sprecato un’altra occasione per colpire Simone Inzaghi in positivo. Il Tucu ha tradito la fiducia dell’allenatore anche in Bologna-Inter.

OCCASIONE – Simone Inzaghi non aveva altra scelta per Bologna-Inter e ha dovuto optare per l’opzione Joaquin Correa dal primo minuto. Il Tucu prima della sfida del Dall’Ara vantava 15 presenze, di cui tre da titolare appena. In una di queste aveva fatto un gol e due assist, in un’altra era uscito dopo 45 minuti per l’ennesimo infortunio della sua esperienza a Milano. La gara con il Bologna poteva essere una delle ultime chance per salutare come si deve i tifosi nerazzurri e per lasciare almeno un bel ricordo prima dell’inevitabile addio a fine stagione.

DELUSIONE – Tutto è andato nel verso sbagliato! Correa ha iniziato bene Bologna-Inter, ha trovato gli spazi giusti per muoversi e mettere in difficoltà Sam Beukema e Jhon Lucumì. Il problema si è concretizzato col passare del tempo, perché il Tucu ha cominciato a nascondersi e soprattutto non ha aggiunto cattiveria alle sue giocate. Poco incisivo e poco convinto anche nella ricerca della profondità. La ciliegina sulla torta disastrosa cucinata è stata il tiro finito nel Settore Ospiti del Dall’Ara. Sull’appoggio del centrocampista Correa in area di rigore ha avuto l’occasione di calciare, ma non si è nemmeno avvicinato alla porta. Dopo è stato sostituito per Mehdi Taremi, che comunque ha fatto di peggio. Rimane però che la prestazione di Correa sia stata ancora insufficiente. Inzaghi è stato nuovamente tradito dal giocatore che tanto aveva voluto ad Appiano Gentile diversi anni fa…