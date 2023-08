Correa batte un colpo in Salisburgo-Inter, ma i segnali non bastano

Joaquin Correa entra nel tabellino di Salisburgo-Inter (3-4), penultima amichevole del precampionato nerazzurro, firmando il gol del 2-3 (qui gli highlights). Tuttavia dalla sua prestazione arrivano (ancora) segnali piuttosto contrastanti.

PIÙ DEL SOLITO – Joaquin Correa onora la maglia da titolare in Salisburgo-Inter di ieri, sfruttando l’assenza del connazionale Lautaro Martinez. Il numero 11 nerazzurro riesce persino ad entrare nel tabellino dell’amichevole, firmando il gol del sorpasso prima dell’intervallo. Un colpo di testa in tuffo, attaccando il secondo palo, su cross mancino di Denzel Dumfries al termine di un’azione piuttosto confusionaria. Non la specialità della casa per Correa, che però riesce a farsi trovare nel posto giusto al momento giusto, trovando una rete comunque importante per il suo morale. Ma che non cambia affatto la sua situazione contrattuale.

TROPPO POCO – Escludendo l’highlight della rete, la prestazione di Correa in Salisburgo-Inter non fa sollevare alcuna ruga di espressione. Il Tucu continua a risultare troppo timido e impreciso (6 passaggi sbagliati su 14, il 30%, via Sofascore) e non riesce a dare peso alla manovra offensiva. Anche ieri, infatti, esce sconfitto dalla maggior parte dei contrasti (7 su 11) e perde ben 13 palloni. Ovviamente anche per lui vale la giustificazione del campo, davvero pesante a causa dell’acquazzone di ieri sera, che non esalta un giocatore col suo stile di gioco. Ma rimane vivida la percezione che Correa non stia facendo nulla per convincere l’Inter a toglierlo del mercato. Nonostante gli 82 minuti concessigli da Simone Inzaghi, l’argentino continua a sembrare un corpo abbastanza estraneo nel reparto offensivo nerazzurro.