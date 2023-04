Correa, basta digiunare! Inter-Monza è una chance da non fallire

Il Tucu Correa non segna addirittura da prima del Mondiale in Qatar. Inter-Monza è un’occasione ghiotta per ritrovare la via del gol perduta

POLVERI BAGNATE − Se l’Inter ha perso il proprio smalto sotto porta, nel riempire e gonfiare la rete, il grosso del demerito va agli attaccanti. L’intero parco offensivo nerazzurro è ormai in crisi perenne da tempo. Lautaro Martinez non segna dal 5 marzo; Edin Dzeko addirittura dal 18 gennaio; mentre Romelu Lukaku ha timbrato ma solo su rigore martedì sera a Lisbona contro il Benfica. Joaquin Correa merita un capitolo a parte. La sua magra dal gol è ancora più recidiva: l’ultima realizzazione è datata 29 ottobre, Inter-Sampdoria 3-0. Praticamente una vita fa, a poche settimane dalla tregua Mondiale!

DIGIUNO LUNGHISSIMO − In questo 2023, ha giocato 12 partite complessive tra campionato e coppe varie. Solo quattro volte da titolare, tre in Serie A contro Empoli, Fiorentina e Salernitana, una in Coppa Italia (contro il Parma agli ottavi di finale). Il bilancio in termini di minutaggio parla di 353′ totali. Correa ha ritrovato maggior fiducia e continuità proprio nelle ultime gare. Simone Inzaghi ha infatti deciso di schierarlo dal primo minuto sia contro la Fiorentina che con la Salernitana. In entrambe le gare è stato accoppiato con Lukaku. Il risultato? Non proprio indimenticabile. L’Inter ha raccolto solamente un punto in due partite segnando un solo gol, peraltro con un laterale: Robin Gosens. Domani, la Beneamata sfiderà il Monza in campionato. Inzaghi dovrebbe riconfermare il Tucu in coppia con Big Rom (vedi articolo). Magari sarà la volta buona per interrompere questo lunghissimo digiuno dal gol.