Correa, l’assist a Thuram è poco: per convincere il mercato serve di più!

I giorni passano ma Joaquin Correa continua ad essere un giocatore dell’Inter. Nonostante le chance fornitegli da Simone Inzaghi, il ‘Tucu’ non riesce a mettersi in mostra.

IL PUNTO – L’Inter è riuscita a smaltire quasi tutti i suoi esuberi in questa sessione estiva di mercato. Ne resta ancora uno, però, che ne vale quasi dieci. Si tratta, come noto a molti, di Joaquin Correa, teoricamente ai margini del progetto nerazzurro ma praticamente ancora a disposizione di Simone Inzaghi. Tornato dall’anno di prestito al Marsiglia, che non ha avuto l’obbligo di esercitarne il riscatto, l’argentino si è unito al ritiro di Appiano Gentile sin dai primi giorni. Il ‘Tucu’, quindi, ha potuto beneficiare dell’intera preparazione nerazzurra, al contrario del resto degli attaccanti – due di questi attualmente infortunati. E proprio per questa emergenza in attacco, nella quale rientra anche il tardo rientro di Lautaro Martinez, Inzaghi non può non affidarsi a Correa.

Correa, le chiamate di Inzaghi non premiano l’Inter sul mercato!

SCARSI RISULTATI – Per tutte le amichevoli della pre-season interista, il tecnico piacentino ha sfruttato la presenza di Correa per sopperire alle assenze degli altri suoi attaccanti. In realtà i test nerazzurri sarebbero potuti essere utili anche in ottica mercato, visto che la volontà del team di Viale della Liberazione è quello di cedere l’argentino, per cui scarseggiano però le pretendenti. Tuttavia, neanche le amichevoli sono servite a Correa per mettersi in mostra, visto gli scarsi risultati da lui ottenuti.

SPERANZA – L’attaccante è andato a segno solo una volta, nel primo test – oltre tutto non ufficiale – contro il Lugano. Poi l’assist, disegnato proprio oggi in occasione di Chelsea-Inter, per il gol del vantaggio prodotto da Marcus Thuram. Un’azione sicuramente da riconoscergli, ma non abbastanza da arrivare a complimentarsi. Tante le chance avute in queste settimane e poche quelle sfruttate, anche oggi, quando è sembrato quasi sempre completamente assente in campo. A meno di una settimana dall’esordio in Serie A e a meno di tre dalla chiusura del mercato, quello che serve a Correa ma, soprattutto, all’Inter è qualcosa di più. La speranza, per tutti, è che possa arrivare, magari insieme a un’offerta. Che a quanto pare però non sarà del Genoa.