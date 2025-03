Correa-Arnautovic il primo ballottaggio di Inter-Udinese! Le opzioni

Joaquin Correa o Marko Arnautovic, chi giocherà nella partita di questa domenica tra Inter e Udinese? Simone Inzaghi ha queste opzioni a disposizione, rientra anche Mehdi Taremi.

PRIMA SCELTA – Inter-Udinese è una partita troppo importante e non esisterà nessun risultato al di fuori della vittoria. Il motivo è nelle assenze e negli impegni successivi: Milan in Coppa Italia e Parma in trasferta. I nerazzurri non avranno Lautaro Martinez, Alessandro Bastoni e Denzel Dumfries, ossia tre dei titolarissimi di Simone Inzaghi. In attacco l’allenatore ha solo una sicurezza ed è Marcus Thuram, che giocherà dal primo minuto perché ha saltato la nazionale per recuperare dal problema alla caviglia.

Correa o Arnautovic, la divisione tra coppa e campionato

OPZIONI – Al fianco di Thuram non ci sarà questa volta Lautaro Martinez. L’argentino dovrebbe saltare anche il derby con il Milan in Coppa Italia e gli altri due attaccanti a disposizione di Inzaghi si giocheranno le loro possibilità. In campionato per ora sembra favorito Joaquin Correa, che è rimasto ad Appiano Gentile allenandosi con i compagni e non disputando partite con la nazionale. Marko Arnautovic sarà un fattore a gara in corso e, molto probabilmente, tornerà titolare in Coppa dove ha già segnato due volte tra Udinese e Lazio. Il jolly è Mehdi Taremi e la speranza è nella doppietta di oggi in Iran-Uzbekistan.