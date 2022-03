Correa, arma in più contro il Liverpool rispetto all’andata

L’Inter domani vola a Liverpool per giocare contro i Reds di Klopp e sperare nella qualificazione. Per farlo c’è da ribaltare lo 0-2 dell’andata con il Liverpool che vinse dopo una grande partita dell’Inter. A disposizione ci sarà Joaquin Correa, assente all’andata.

ARMA – L’Inter e Simone Inzaghi avranno un’arma in più domani contro il Liverpool. A disposizione infatti ci sarà Joaquin Correa. Il Tucu è tornato contro il Milan in Coppa Italia e ha giocato un buon spezzone di gara contro la Salernitana. L’argentino sarà dunque una carta importante per scombinare i piani del Liverpool attaccando gli spazi lasciati dai Reds. All’andata non c’era. La velocità e il dribbling dunque potrebbero essere una carta importante per l’Inter con Correa che ha bisogno di queste partite per ritrovare fiducia e diventare un fattore per il finale di stagione.