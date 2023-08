Correa, le amichevoli non aiutano l’Inter: ancora due (+2) occasioni

L’Inter nei suoi piani vorrebbe cedere Joaquin Correa e sostituirlo con una quarta punta di maggiore affidabilità. Le prestazioni in amichevole dell’argentino, però, non aiutano ad attirare l’interesse di altre squadre. Prima di fine mercato restano ancora due (+ 2) occasioni.

PRESTAZIONI SOTTOTONO – La situazione di Joaquin Correa la conosciamo: in uscita dall’Inter, ma senza – al momento – possibili acquirenti. Simone Inzaghi ha schierato l’argentino nelle amichevoli disputate fin qui, specialmente quelle in Giappone contro Al-Nassr e PSG. Ma le prestazioni di Correa sono state tutt’altro che degne di nota. Il che rende difficile anche il mettersi in mostra e attirare squadre interessate e che possano puntare su di lui. Complicando così anche i piani di mercato dell’Inter.

DUE (+2) OCCASIONI – Joaquin Correa, in questo senso, ha ancora due occasioni per mettersi in mostra entro fine mercato. O meglio, quattro. Due amichevoli e due gare ufficiali di Serie A, dove però non è detto che trovi spazio in campo. Mercoledì 9 e domenica 13 agosto l’Inter giocherà gli ultimi due test prestagionali contro Salisburgo ed Egnatia. Due partite dove Joaquin Correa dovrà cercare di dare il meglio di sé per ravvivare l’interesse su di lui e rilanciare la propria carriera. Facendo, di rimando, un favore anche al club stesso. Altrimenti tutto rimandato alle gare di campionato contro Monza (19 agosto) e Cagliari (28 agosto). Prima della fine del calciomercato.