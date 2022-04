Correa, altra prestazione solida in Inter-Milan. Nuove gerarchie in attacco?

Joaquin Correa ha disputato un’ottima gara in Inter-Milan. L’argentino ha servito l’assist per il raddoppio di Lautaro Martinez e sembra perfettamente inserito negli schemi offensivi. Gerarchie in attacco cambiate?

GERARCHIE – L’Inter si è aggrappata ancora una volta a Correa. Può sembrare un’iperbole, ma questo assunto non è così lontano dalla realtà. Da quando Correa è partito titolare( ieri è la terza di fila dal 1′ per il “Tucu”) i nerazzurri sono tornati a produrre un ottimo calcio, trovando quattro vittorie consecutive, incluso il rotondo successo di ieri sera contro il Milan. Un 3-0 in cui ha messo la firma anche Correa, con l’assist al bacio per il 2-0 di Lautaro Martinez. Dopo l’ennesima buona prestazione dell’argentino sono cambiate le gerarchie di Inzaghi per l’attacco?

TITOLARE – È indubbio che le caratteristiche di Correa, bravo a giocare fra le linee e a fare da raccordo fra centrocampo ed attacco, si sposino bene con il gioco che vuole proporre ed Inzaghi e soprattutto con le caratteristiche di Lautaro Martinez e di Dzeko. Entrambi gli attaccanti nerazzurri sembrano beneficiare della presenza del “Tucu”, salendo di rendimento e riuscendo ad essere più efficaci in fase offensiva. Inzaghi ne terrà certamente conto: è possibile che il dogma che ha accompagnato, ad oggi, la stagione dell’Inter, ovvero Dzeko-Lautaro come coppia titolare, possa essere accantonato per questo finale di stagione.