Correa, altra chance in Inter-Empoli? Finale di stagione passa anche da lui

Correa ha dimostrato all’Inter di sapersi adattare sia ad Edin Dzeko che a Lautaro Martinez, ma il gol manca ormai da parecchio tempo. In questo finale di stagione i nerazzurri non possono più commettere passi falsi, e Simone Inzaghi ha bisogno di risposte concrete dai suoi giocatori.

NUOVA CHANCE – Joaquin Correa non segna con l’Inter dal 31 ottobre, un’eternità considerando che parliamo di un giocatore che secondo le gerarchie (insieme ad Alexis Sanchez) è il primo sostituto in attacco, soprattutto in questo finale di stagione. Dopo il suo rientro, in una stagione caratterizzata da tantissimi infortuni, l’ex Lazio ha dimostrato di saper essere affidabile dal punto di vista del gioco. Ad oggi, però, non ha ancora ripagato la fiducia del suo allenatore che lo ha fortemente voluto in nerazzurro. Titolare nel derby vinto con merito in Coppa Italia, ha regalato un assist a Lautaro Martinez dopo una prova più che convincente, ed è stato schierato titolare anche contro Verona, Spezia e Bologna. Contro l’Empoli potrebbe ritrovare una maglia da titolare così da poter far riposare uno tra Dzeko e Lautaro Martinez in vista della finale. Inzaghi si aspetta molto da lui, nella settimana più delicata della stagione.