Correa al lavoro verso Istanbul! Col Manchester City ultima con l’Inter?

Joaquin Correa sta lavorando per recuperare dall’infortunio occorso nel finale di Fiorentina-Inter. L’argentino spera di essere a disposizione per la finale di Istanbul contro il Manchester City in quella che potrebbe essere la sua ultima partita con la maglia nerazzurra

SPINGERE – Prosegue il lavoro di recupero di Joaquin Correa: l’argentino, fermatosi per un problema al soleo dopo la finale di Coppa Italia, lavora a parte ad Appiano Gentile e spera di recuperare per la finale di Istanbul contro il Manchester City. L’argentino spera di esserci e, chissà, di entrare in campo e fare la differenza contro i “citizens”. La finalissima di Istanbul però potrebbe anche essere l’ultima partita in nerazzurro dell’argentino: dopo due annate deludenti e diversi infortuni il club potrebbe decidere di salutare l’ex Lazio a fine stagione.

MERCATO – Correa, ad oggi, ha deluso le aspettative. Nei due anni di militanza all’Inter, più che i gol e le prestazioni positive, si ricordano i numerosi infortuni che hanno minato la continuità dell’argentino. L’assenza dell’argentino ha spesso costretto Dzeko e Lautaro Martinez agli straordinari, con Inzaghi che per larga parte della stagione, complice anche l’infortunio di Lukaku, ha avuto gli uomini contati in attacco. Ecco che quindi la dirigenza, al termine della stagione, potrebbe decidere di cedere Correa e sostituirlo con un profilo più “affidabile”. Manchester City-Inter, quindi, potrebbe diventare l’ultima gara di Correa con la maglia nerazzurra.