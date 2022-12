Correa tra gli acquisti più costosi del 2022 in Serie A. Inter, delusione totale

Joaquin Correa è uno tra gli acquisti più costosi del 2022 in Serie A. L’attaccante dell’Inter non ha rispettato le aspettative ma risulta comunque tra i colpi più importanti nel campionato italiano. I primi sono tutti della Juventus.

DELUSIONE – Joaquin Correa è stato una delle più grandi delusioni delle ultime stagioni nerazzurre. L’argentino è partito con il piede giusto, segnando una doppietta decisiva con il Verona, poi è sparito dai radar a causa di continui infortuni e prestazioni non all’altezza. Nonostante tutto ciò, da ricordare è l’investimento della dirigenza meneghina. L’Inter ha speso per Correa in totale quasi 30 milioni, diluiti in più sessioni di mercato. L’attaccante è precisamente il quinto colpo più costoso del 2022 in Serie A: la proprietà nerazzurra ha sborsato ben 23.6 milioni per completare l’acquisto dalla Lazio. Prima di Correa, ci sono in questa speciale classifica Dusan Vlahovic, Federico Chiesa, Bremer e Charles De Ketelaere. Questo conferma la supremazia in termini economici della Juventus, che addirittura ha fatto registrare la seconda spesa più alta nei top campionati europei del 2022 per un singolo calciatore (81.6 milioni di euro per Vlahovic).