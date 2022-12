Cordaz, a Malta ultimi minuti in campo con la maglia dell’Inter? Il futuro

Alex Cordaz è uno dei tanti, forse troppi giocatori in scadenza nel giugno del 2023 dell’Inter. Il suo futuro sembra essere lontano da Milano, ma a Malta sono arrivati minuti importanti in campo. Saranno gli ultimi con la maglia nerazzurra?

ADDIO – Alex Cordaz è prossimo all’addio all’Inter. Il suo contratto scadrà a giugno del 2023 e la dirigenza ha intenzione di lasciarlo andare. Tra gli estremi difensori non sarà l’unica a partire, lo accompagnerà forse anche Samir Handanovic (vedi articolo). In programma c’è una vera e propria rivoluzione tra i pali: l’unico certo di rimanere è André Onana. Cordaz sta disputando il suo secondo anno con la maglia nerazzurra e non ha ancora mai esordito in partite ufficiali. Prima di quest’esperienza Alex è stato un punto fermo del Crotone, il club di appartenenza per 7 anni.

MINUTI – L’assenza di Andrè Onana a causa dei Mondiali ha portato Simone Inzaghi a dare spazio anche a Cordaz. A Malta il portiere di 39 anni ha giocato e aiutato la squadra nelle due vittorie. Contro lo Gzira United sono arrivati circa 25 minuti, con il Red Bull Salisburgo altri 20. Quasi un tempo di gioco in campo, che forse precede il suo addio definitivo. La prossima amichevole verrà disputata il 17 dicembre con il Real Betis ed è probabile il ritorno da titolare di Onana, ai danni di Handanovic e dell’ex calciatore del Crotone.