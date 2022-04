Coppa Italia, chi vince il derby vince lo scudetto?

L’Inter martedì torna in campo contro il Milan nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Si ripartirà dallo 0-0 dell’andata con i nerazzurri che avranno anche la spinta del San Siro vestito di nerazzurro. Ma chi vincerà questa sfida, trionferà anche nello scudetto?

TRIONFO – L’Inter ha vinto tre partite di fila uscendo definitivamente dalla crisi di febbraio e marzo. I nerazzurri sono pienamente in corsa per lo scudetto, ma si può davvero dire che la partita di martedì contro il Milan in Coppa Italia sarà decisiva per il titolo? Molto probabilmente sì. Il contraccolpo psicologico sicuramente si farà sentire, in modo positivo o negativo in base al risultato. E Inzaghi e Pioli questo lo sanno. Quindi non una semplice semifinale di Coppa.