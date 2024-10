Contro l’Empoli quale Inter aspettarsi? Due ipotesi, un auspicio

In vista della sfida con l’Empoli, l’Inter spera di offrire una prestazione all’altezza sia sul piano offensivo che su quello difensivo.

LA SFIDANTE – Quella contro l’Empoli rappresenta la tipica gara che l’Inter di Simone Inzaghi deve evitare di sottovalutare se intende realmente aspirare allo scudetto. La squadra allenata da Roberto D’Aversa è attualmente decima in classifica con 11 punti all’attivo in 8 gare di campionato. Il dato che spicca con maggiore evidenza è quello relativo alle reti subite, soltanto 6, nonostante il fatto di aver già sfidato Roma, Lazio, Juventus e Napoli. Su questa base, l’Inter dovrà cercare di replicare quella velocità di gioco e quella qualità sul piano dell’azione offensiva mostrate contro i bianconeri.

Empoli-Inter, è il momento di conciliare un calcio offensivo con una solidità difensiva (da ritrovare)

L’ATTITUDINE – La ricetta ideale per uscire dal Castellani con i tre punti consiste nel saper offrire una prestazione di livello su più piani. Innanzitutto quello offensivo, come appunto avvenuto nel caso del 4-4 contro la Juventus, con l’obiettivo di scardinare la difesa avversaria grazie ai propri meccanismi di gioco e alla loro effettiva applicazione in campo. Il secondo piano è chiaramente quello difensivo, finora deficitario rispetto alla media che l’Inter dovrebbe rispettare se realmente intenzionata a conquistare il secondo scudetto dell’era Simone Inzaghi.

L’AUSPICIO – Tenuto conto delle possibili ragioni alla base difficoltà iniziali dell’Inter, in particolare in ambito difensivo, occorre evitare giudizi affrettati. Ciò che conta, per Inzaghi e la società nerazzurra, è provare a tornare sui ritmi mostrati nella scorsa stagione al momento ritenuto giusto secondo la propria valutazione fatta a inizio stagione. Perché le supposizioni degli osservatori non possono che lasciare spazio al sistema congegnato dall’allenatore a inizio stagione.