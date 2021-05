Conte-Zhang, ancora un vertice per il futuro: stavolta clima diverso

È atteso a breve il vertice tra Antonio Conte e i dirigenti dell’Inter. Sul tavolo c’è ovviamente il futuro sportivo del club. Ma rispetto ad un anno fa (Villa Bellini) l’atmosfera è totalmente diversa

DÉJÀ VU – Il 19° scudetto dell’Inter nasce a Villa Bellini? Non è così semplice dare una risposta affermativa. Ma certamente, prima di quell’incontro diplomatico, il futuro di Antonio Conte pareva lontano dal club nerazzurro. Tutto l’ambiente ricorda le feroci dichiarazioni post finale di Europa League. I dirigenti e l’allenatore si riunirono a fine agosto per chiarire i dubbi e pianificare la stagione successiva. Quasi un anno dopo, l’Inter sembra tornata al punto di partenza.

DIFFERENZE – Quest’ultima frase non è del tutto vera. Da un lato, i problemi economici del club erano chiari già l’estate scorsa. Ne era consapevole la dirigenza e aveva avvisato Conte, che poi decise di continuare il progetto portandosi a casa uno scudetto con diverse settimane di anticipo. La vittoria del titolo svolge certamente un ruolo importante nella creazione di un’atmosfera molto diversa, rispetto a quella che circondava l’incontro di Villa Bellini. Ed è proprio questa la grande novità rispetto alla scorsa estate: il gruppo Inter è coeso, le difficoltà ci sono ma permane soprattutto la volontà di costruire qualcosa di importante e duraturo.

OTTIMISMO – Questa aura positiva alleggerisce anche i dubbi di Antonio Conte, che in cuor suo vorrebbe aprire un ciclo e intraprendere un’altra stagione di lotta sulla panchina nerazzurra. Le prospettive tecniche di questo gruppo piacciono parecchio al tecnico pugliese. In tal senso, non sembra un caso che il vertice con Zhang e gli altri dirigenti arrivi dopo l’annuncio ufficioso dell’accordo economico tra Suning e il fondo americano Oaktree (vedi articolo). Anche questo aspetto contribuisce a rinvigorire l’alone di ottimismo su Appiano Gentile.