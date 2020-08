Conte verso lo Shakhtar Donetsk: Inter muscolare, ma zero rinunce

Conte ha ampiamente parlato della preparazione alla partita contro lo Shakhtar Donetsk (qui i dettagli), valida per la semifinale di Europa League. L’allenatore ha sottolineato le qualità tecniche degli avversari, ma l’Inter non può rinunciare alla sua identità di gioco

LA MANO DELL’ALLENATORE – Lo Shakhtar Donetsk è un avversario di grande qualità. In semifinale di Europa League, l’Inter dovrà cercare di arginare il possesso palla e la velocità dei rivali, ma senza snaturare il proprio stile. L’impalcatura di gioco che da diversi mesi i nerazzurri stanno mostrando rappresenta la base necessaria e imprescindibile contro qualsiasi avversario. Si alla difesa muscolare e allo sforzo di grinta mostrato nelle ultime settimane, ma non sarà una partita esclusivamente difensiva. Bisogna mostrare la mentalità voluta da Conte e un livello da Inter per raggiungere la finale.