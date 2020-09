Conte, tris Inter da sogno: Sanchez essenziale. Lautaro Martinez, rieccoti!

Antonio Conte Inter

Conte ha portato a casa tre punti pesanti nella partita contro la Fiorentina. Nonostante la sua Inter non abbia funzionato al meglio in difesa, la fase offensiva ha fatto la differenza. Grande prova, in particolare, di Lautaro Martinez e Alexis Sanchez

ATTACCO DA SOGNO – Se la difesa dell’Inter ieri è stata carente, l’esatto opposto si può dire dell’attacco. Romelu Lukaku si conferma epicentro di gol e gioco, mentre Lautaro Martinez e Sanchez hanno trascinato tutta la squadra. L’argentino ha lottato su ogni pallone, trasformandolo in oro e essendo protagonista in due gol su quattro. Il Toro sembra trasformato rispetto alla seconda parte della scorsa stagione. Ottima prova anche per il cileno che ha spaccato la partita da subentrante (vedi l’analisi), portando al 4-3. Conte può, dunque, avere a disposizione un reparto offensivo ricco di alternativo. E nel corso delle partite anche Pinamonti potrebbe ritagliarsi un ruolo importante.