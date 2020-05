Conte spinge, Inter pronta: subito Coppa Italia, poi Serie A? Tour de force

Condividi questo articolo

Conte, Inter e la ripresa del calcio italiano. In attesa di avere tra le mani, il calendario ufficiale, i nerazzurri stanno spingendo al massimo sul campo per farsi trovare pronti. Dalla Coppa Italia al termine della Serie A: la Beneamata è attesa da un autentico tour de force

PERIODO DI FUOCO – Dopo due mesi bloccati in casa, per nessuna squadra sarà facile trovare da subito una condizione ottimale. Antonio Conte e il suo staff, però, stanno spingendo i calciatori al massimo per farsi trovare pronti. Allenamenti ad alta intensità, quasi una nuova preparazione (qui i dettagli), per tornare in campo al meglio. La ragione è subito comprensibile: l’Inter è attesa da impegni tanto difficili quanto decisivi e il calendario sarà molto fitto. Se si inizierà con la Coppa Italia il 13-14 giugno, i nerazzurri dovranno dare tutto per eliminare il Napoli e ribaltare il parziale. In caso di passaggio, probabile finale il 17 giugno. Le cose non saranno più semplici in Serie A, dove bisognerà recuperare punti su Juventus e Lazio e l’Inter avrà il calendario più pieno, al netto dei recuperi. Insomma, la Beneamata è attesa da un’estate di fuoco, ma Conte lavora e non ha paura. Massima intensità!