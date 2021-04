Antonio Conte parla con chiarezza nella conferenza stampa alla vigilia di Bologna-Inter (domani alle 20.45). E definisce senza contradditorio le priorità della squadra, da qui al termine della stagione.

SI TORNA IN CAMPO – Domani sera l’Inter tornerà in campo dopo quasi tre settimane di stop forzato, fra rinvio col Sassuolo e sosta per le nazionali. E potrà riprendere così il suo percorso verso l’obiettivo finale, vincere il titolo. Antonio Conte riabbraccia finalmente i suoi giocatori a esclusione di Danilo D’Ambrosio, unico ancora positivo al COVID-19, e dei due infortunati del pomeriggio (vedi articolo). Ma chi si aspettava una reazione entusiasta dal tecnico, nella conferenza stampa di oggi, è rimasto deluso. E dimostra di non conoscerlo sufficientemente bene.

ALL’ATTACCO – Il Bologna sarà solo il primo degli ultimi undici avversari che l’Inter affronterà da qui al 23 maggio. Undici partite in cinquantadue giorni, che determineranno il futuro prossimo della squadra. Non saranno ammesse deviazioni né distrazioni, Conte lo dice chiaramente quando dice che i suoi giocatori dovranno parlare solo con i fatti. Mentre la Serie A si avvia verso uno dei finali più incandescenti degli ultimi anni, Conte è già sul pezzo. L’obiettivo è chiaro, e dovrà esserlo per tutta l’Inter.

IMPORTANZA DEL COLLETTIVO – Uno dei punti di forza dell’Inter 2021 è la coesione del gruppo, come diciamo da diverso tempo. E il merito principale di questo risultato va proprio a Conte. Che dopo l’eliminazione dalle coppe è riuscito a portare ai massimi livelli l’empatia con i giocatori. E che ora dovrà ritrovare in tempo zero, lasciando da stare proclami e dichiarazioni ambiziose. Tutti conoscono le priorità, dell’allenatore e della squadra: c’è poco da parlare, è tempo di riprendere l’elmetto e continuare l’assalto interrotto il 14 marzo in casa del Torino. Conte non vuole godersi il percorso: vuole tracciarlo e dominarlo.