Conte prepara il Cagliari pensando al Napoli? Scelte non scontate

Condividi questo articolo

Antonio Conte

L’Inter gioca domani col Cagliari, ma già mercoledì c’è il big match col Napoli. Conte farà dei cambi nei suoi titolari per gestire le forze?

RITMO SERRATO – Da qui al 23 dicembre l’Inter giocherà altre quattro partite. Quella cerchiata in rosso è mercoledì 16, contro il Napoli, l’ultimo big match di questa prima parte di stagione. La domanda quindi vien da sé: Conte gestirà la sua rosa col Cagliari pensando alla sfida con gli uomini di Gattuso?

SCELTE A CENTROCAMPO – Il problema principale è la perdurante emergenza a centrocampo. Senza Vidal, Vecino, Nainggolan e probabilmente Sensi i disponibili per la formazione titolare sono quattro. Di cui uno è Eriksen e uno Barella, che solo quattro giorni fa lasciava in stampelle una seduta di allenamento. Conte dovrà chiaramente chiedere gli straordinari a qualcuno. Di sicuro a Brozovic e Gagliardini. Ma chi con loro? Meglio forzare qualcuno al limite o provare Eriksen? Col Napoli Conte vorrà i suoi fedelissimi, quindi per il danese l’occasione è più unica che rara.

DIFESA E ATTACCO – Anche negli altri reparti ci sono un paio di possibili cambi. In difesa Kolarov e D’Ambrosio si candidano a far rifiatare Bastoni e Skriniar, sempre presenti nelle ultime gare. In attacco forse la scelta più delicata: chi accanto a Lukaku? Lautato Martinez non ha preso bene l’ultimo cambio, è il partner preferito del belga ed ha un certo feeling col Napoli. Ma ne ha uno anche migliore col Napoli. La sua alternativa, Sanchez, ha dimostrato che da titolare è una risorsa importante e fisicamente sta finalmente bene. Le alternative ci sono, Conte penserà anche al futuro?