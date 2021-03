Conte trattiene il respiro: -2 alla fine dell’incubo, poi si riparte con l’Inter

Antonio Conte freme per gli ultimi due giorni di sosta delle Nazionali. Si avvicina il momento del rientro, per far ripartire l’Inter.

ULTIMO TURNO – Antonio Conte dovrà soffrire altri due giorni, prima di avere con sé tutti i giocatori a disposizione. E ripartire con loro verso l’unico obiettivo dell’Inter, la vittoria finale in campionato. Dalle partite di stasera arrivano notizie solo parzialmente positive. Nel Belgio partirà dalla panchina Romelu Lukaku, e la stessa sorte tocca ai due nerazzurri della Croazia, Marcelo Brozovic e Ivan Perisic. Il belga ha giocato per intero entrambe le partite precedenti (segnando 2 gol), così come Brozovic: Perisic è invece uscito al 77′ in Croazia-Cipro di sabato. Niente riposo invece per Milan Skriniar, alla terza presenza consecutiva da titolare con la Slovacchia, e per Achraf Hakimi, titolare nonostante l’inutilità della sfida tra Marocco e Burundi.

ATTESA – Conte dovrà poi attendere le distinte di domani, nello specifico quelle di Lituania-Italia e Austria-Danimarca. Tra gli azzurri solo Alessandro Bastoni dovrebbe partire titolare, con Nicolò Barella e Stefano Sensi in panchina (vedi aggiornamento). Da vedere infine se Christian Eriksen partirà dal 1′, dopo i 13 minuti di domenica contro la domenica. Il tecnico dell’Inter aspetterà col fiato sospeso gli ultimi impegni di questa pausa delle Nazionali, in attesa di riavere tutti con sé. Possibilmente anche Stefan de Vrij e Danilo D’Ambrosio, unici due tesserati ancora positivi al Covid-19.