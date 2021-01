Conte, la Coppa Italia ridisegna strategie e rotazioni di formazione

Condividi questo articolo

Conte – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

La vittoria in Inter-Milan regala le semifinali di Coppa Italia ai nerazzurri. Una qualificazione che potrebbe cambiare i piani di Conte.

ROTAZIONI – Antonio Conte intende puntare allo scudetto, nonostante le dichiarazioni prudenti. Ma la vittoria in Inter-Milan rischia di scombinare leggermente i piani. Perché ora i nerazzurri dovranno disputare anche le semifinali di Coppa Italia nelle prossime due settimane (3 e 10 febbraio). E l’avversaria sarà una tra Juventus e SPAL. Due sfide che si accavallano agli impegni contro Benevento e Fiorentina. E che arrivano prima del duplice scontro diretto con Lazio e (ancora) Milan in campionato. Il passaggio del turno obbligherà quindi Conte a valutazioni più approfondite sulle rotazioni dei titolari. Lecito attendersi qualche cambiamento già sabato contro i campani. Uno dei reparti che potranno vedere alcune modifiche è la difesa, soprattutto sul centro-destra. Milan Skriniar è infatti l’unico a non aver fatto turnover, neanche nell’ottavo di finale contro la Fiorentina.

SOLUZIONI – Le alternative sono però risicate. Il sostituto più naturale sarebbe Danilo D’Ambrosio, che però è ancora fermo ai box. E quindi le soluzioni potrebbero essere due. O arretrare Matteo Darmian, già abituato a ricoprire questa posizione a Parma. Oppure Stefan de Vrij, che scalerebbe a destra lasciando il ruolo centrale ad Andrea Ranocchia. Una scelta che Conte potrebbe adottare già contro il Benevento (sabato alle 20.45), in vista della semifinale di andata.