Conte, Inter tra due fuochi in Serie A: a 9 dalle fine vale la legge del +4

L’Inter di Conte deve guardare avanti, ma non può ignorare cosa sta succedendo dietro. La classifica della Serie A a nove giornate dalla fine presenta una situazione matematicamente perfetta, creando almeno due competizioni diverse in vetta

DI 4 IN 4 – La 29ª giornata di Serie A ha creato una voragine tra chi sogna la Champions League e chi non vuole rischiare di perdere il treno in corsa. A nove giornate dalla fine del campionato, la Juventus guida la classifica (vedi quella completa) con 72 punti. A +4 sulla Lazio (68) seconda. Che è a +4 sull’Inter (64) terza. A sua volta a +4 sull’Atalanta (60) quarta. Poi inizia un’altra classifica, che viene aperta dalla Roma (48) quinta. Il ritardo giallorosso di 12 punti dal quarto posto – lo stesso dell’Atalanta dalla vetta – per ora fa dormire sogni tranquilli a tutti, sebbene gli scontri diretti possano ridurre (o aumentare) le distanze nel giro di poche partite. L’Inter di Antonio Conte si trova tra due fuochi: è a -4 dalla Lazio e a +4 dall’Atalanta, entrambe agguerrite. Dal canto suo, però, Conte si gode il +16 dal quinto posto, nel tentativo di blindare prima possibile la qualificazione alla prossima edizione della Champions. Prima bisogna scacciare l’incubo Europa League, poi – eventualmente – si penserà al resto. Adesso testa a Inter-Bologna.