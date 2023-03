Conte di nuovo all’Inter? Uno scenario irrealizzabile, per due motivi

Iniziano a girare diversi rumors secondo cui Antonio Conte vorrebbe tornare all’Inter. Tuttavia, lo scenario appare piuttosto irrealizzabile, considerando l’attuale situazione del club nerazzurro.

RITORNO DI FIAMMA – Da Londra giungono voci riguardanti il futuro di Antonio Conte. Il tecnico italiano non si trova bene al Tottenham, e sta pensando di tornare in patria. E avrebbe addirittura sondato il terreno per un eventuale ritorno all’Inter. Uno scenario a dir poco clamoroso e inimmaginabile, considerando il brusco addio dopo lo Scudetto del 2021. E soprattutto abbastanza improbabile, per due motivi sostanziali.

Conte non è Inzaghi, in tutti i sensi

NODO INGAGGIO – A rendere difficile una seconda vita di Conte all’Inter è lo stipendio. A Milano il tecnico salentino guadagnava 12 milioni di euro a stagione. Che a Londra son saliti addirittura a 15. Ossia il triplo di quanto guadagna oggi Simone Inzaghi all’Inter. Pertanto, pur facendo i conti senza l’oste (il tecnico piacentino che oggi siede sulla panchina nerazzurra), sembra difficile ipotizzare di rivedere Conte all’Inter. Sia perché la società non può permettersi un ingaggio di tale portata. Sia perché difficilmente l’allenatore del Tottenham sarebbe disposto a una riduzione drastica del proprio salario. E non finisce qui.

Com’è cambiata l’Inter in due stagioni

CONTESTO TECNICO – Non giriamo poi intorno al secondo nodo, ossia il livello della rosa. Dall’addio di Conte a oggi, l’Inter ha una rosa più debole. Il tecnico Campione d’Italia 2020/21 troverebbe quindi un contesto tecnico di qualità inferiore rispetto a maggio 2021 (momento dell’addio). E, inoltre, troverebbe una società in seria difficoltà economica. Che non potrebbe garantire gli stessi mercati degli anni di Conte. Che in due stagioni, va ricordato, fece spendere a Suning 318,22 milioni di euro (dati Transfermarkt.it). Ossia quasi quattro volte tanto la cifra spesa nelle due stagioni con Inzaghi (81,45 milioni di euro). Appare quindi difficile pensare concretamente a un ritorno di Conte. Che dovrebbe ridursi lo stipendio, nel peggiore dei casi. O accettare un mercato più limitato, nel migliore.

