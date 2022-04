Conte, il +12 dell’Inter sul Milan vale solo +1 su Pioli. E Inzaghi riparte da -6

Conte fa parlare bene di sé ora che si ritrova a Londra, perché – evidentemente – parlarne bene durante la permanenza a Milano non faceva parte del sistema. Nonostante lo Scudetto stravinto con l’Inter, l’ex allenatore nerazzurro non è poi così distante dal collega Pioli per l’opinione pubblica. In pratica Inzaghi adesso è chiamato all’impresa per ribaltare tutto

GAP DA TITOLO – L’Italia riscopre Antonio Conte solo mesi dopo il suo addio. No, non c’entra niente la vittoria dell’ultima Panchina d’Oro (vedi articolo). Anzi, forse sì. L’ex allenatore dell’Inter campione d’Italia totalizza 20 punti, vincendo così di un soffio. Al secondo posto? Ovviamente il secondo arrivato in Serie A 2020/21, l’ex nerazzurro Stefano Pioli, oggi rossonero. Voti totalizzati? Addirittura 19, ovvero uno in meno di Conte. Sarebbe normale se lo scorso campionato avesse visto l’Inter avere la meglio sul Milan di poco. E invece la classifica dice(va) +12. E con il ritorno del Derby di Milano terminato nettamente 0-3 in “casa” del Milan, eliminato anche dalla Coppa Italia poco prima. Tornando alla stagione attuale, il Milan di Pioli è prima in Serie A. E i punti di vantaggio sull’Inter al momento sono 6, con il famoso asterisco di Bologna. Se Simone Inzaghi vuole far sua la prossima Panchina d’Oro, non può ignorare questi numeri: riparte da -6 rispetto a Pioli, che è già virtualmente il prossimo vincitore. A Conte forse non sarebbe bastato chiudere a +1 sul Milan ma a Inzaghi a questo punto basterebbe eccome…