Conte in difesa si affida a de Vrij, che ha un feeling speciale col Milan

Una certezza di Conte in vista di Inter-Milan è Stefan de Vrij. Il baluardo difensivo nerazzurro ha un feeling speciale coi rossoneri.

CERTEZZA IN MEZZO – Conte nella sfida col Milan dovrà gestire diverse assenze. Contando sulla profondità della sua rosa. In un ruolo però il tecnico può contare su una certezza assoluta: il centrale della difesa a tre, che fa rima con Stefan de Vrij. Il numero 6 è la prima pietra su cui Conte ha costruito la sua Inter. E anche nel derby conterà sulla sua leadership.

UN TERZO DEI GOL – Oltre alle doti puramente difensive c’è un motivo in più per credere in de Vrij proprio contro il Milan. L’olandese ha un feeling speciale coi rossoneri. In maglia nerazzurra il numero 6 ha segnato 6 gol. Di queste, 2 sono arrivate nel derby. Vale per un terzo del suo bottino totale. E attenzione: quando segna si vince. Ma in gare pirotecniche. Quella della sua prima rete finì 3-2, quella della seconda coincide con l’ultima, conclusasi 4-2. De Vrij ha il Milan nel mirino e Conte lo sa.