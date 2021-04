Conte ha i suoi titolarissimi: il minutaggio lo conferma, con due “buchi”

Conte ha molto chiara l’ossatura di base della sua Inter. I minutaggi dei giocatori lo confermano. Lasciando però due eccezioni.

SCELTE CHIARE – Squadra che vince non si cambia, recita un antico adagio. O almeno si cambia il meno possibile, in un calcio moderno fitto di impegni. A vedere i minutaggi dei giocatori dell’Inter Conte la pensa allo stesso modo. Facile individuare i suoi titolarissimi del 2020-2021. Ma anche due eccezioni.

I TITOLARISSIMI – I numeri sono chiari e c’è molto poco da interpretare. Guardando i minuti giocati dai nerazzurri troviamo nove elementi oltre i duemila. Si tratta di Handanovic, Barella, Lukaku, Bastoni, de Vrij, Skriniar, Hakimi, Brozovic e Lautaro Martinez. Vale a dire tutta a la difesa e l’attacco titolari. Diverso il discorso a centrocampo. Dove mancano due tasselli. Le due eccezioni menzionate sopra.

MANCANO DUE – Hakimi, arrivato nell’ultimo mercato estivo, si è imposto sulla destra. Senza lasciare alcun dubbio. Brozovic è il regista di Conte e Barella il suo fido scudiero. I due elementi mancanti per arrivare a undici sono i soliti. Vale a dire l’esterno sinistro e il terzo del trio di centrocampo. Due ruoli a lungo senza padrone. Tanto che le due alternative sulla sinistra Young e Perisic hanno minutaggi simili. Così come il trio Eriksen, Vidal e Gagliardini. Il tecnico ha chiaramente delle preferenze, ma per varie dinamiche queste due posizioni non hanno ancora la stabilità delle altre.