Conte già pentito al Tottenham? Solo Inter fra gli obiettivi di mercato!

Antonio Conte ed il Tottenham continuano il pressing sui calciatori dell’Inter. Dopo i rumors su Lautaro Martinez ecco che gli Spurs sono pronti a tornare alla carica per Bastoni (vedi articolo)

OBIETTIVI – Ci risiamo. Dopo mesi di “pausa” ecco che il Tottenham sembra pronto a tornare alla carica per Bastoni, pupillo di Conte e pilastro dell’Inter. Il difensore nerazzurro è solo l’ennesimo calciatore nerazzurro accostato agli “Spurs” da quando il tecnico salentino siede su quella panchina. Oltre a Bastoni, infatti, da tempo si inseguono rumors su possibili affondi per Skriniar, Barella e Lautaro Martinez. Tutti pilastri della formazione di Inzaghi ma anche della fu Inter di Conte. Un interesse quasi “morboso” che può essere visto come un attestato di stima verso i suoi ex pupilli. Ma c’è anche un’altra chiave di lettura: è lecito pensare, a questo punto, che il tecnico possa essersi pentito della sua scelta di abbandonare il club nell’estate del 2021 per accasarsi a Londra.