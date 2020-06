Conte esalta la ripresa di Parma: il dato sulle rimonte Inter

Condividi questo articolo

Nella conferenza stampa odierna, Antonio Conte ha parlato della rimonta di Parma, che ha portato 3 punti preziosi all’Inter. I nerazzurri iniziano specializzarsi nel ribaltare le gare iniziate in svantaggio: ecco i precedenti in campionato.

MAI DOMI – L’Inter di Antonio Conte difficilmente naufraga all’interno della gara. Anche a Parma, nonostante un frustrante 63% di possesso palla che non aveva prodotto clamorose occasioni da rete. È bastato un gol quasi estemporaneo sugli sviluppi di un calcio d’angolo per ribaltare completamente l’inerzia della gara. L’Inter si è trovata in svantaggio per la settima volta in Serie A, quest’anno, riuscendo però a ribaltare la gara. In sette occasioni, sono arrivate solo due sconfitte (entrambe con la Juventus) e un pareggio (contro il Sassuolo mercoledì scorso). Di conseguenza, sono arrivate ben 4 vittorie partendo da una posizione di svantaggio. Le prime due addirittura consecutive, contro Bologna e Verona, a inizio novembre. L’ultima (prima di domenica) è anche la più dolce: con le reti di Brozovic, Vecino, de Vrij (ancora) e Lukaku, l’Inter ribalta e manda al tappeto il Milan nel derby di ritorno (4-2).

SIGNIFICATO – Questi dati sulle rimonte dell’Inter trasmettono sensazioni importanti sul carattere e sulla mentalità della squadra, modellata sullo spirito di Conte. Tuttavia, l’allenatore dovrà lavorare sia per evitare di regalare il vantaggio agli avversari sulle ripartenze, sia per capitalizzare meglio la mole di gioco prodotta. Domenica i nerazzurri hanno quasi doppiato il Parma in termini di possesso: 63% contro 37%. Possesso che ha portato a 9 tiri in porta, nessuno dei quali ha veramente impensierito la retroguardia gialloblu. L’Inter deve ritrovare incisività e freddezza negli ultimi 16 metri, provando a chiudere le gare con anticipo.