Conte e un DNA inimitabile: la ‘pazza’ Inter vanta un record sorprendente

La ‘pazza’ Inter vanta un primato davvero particolare tra le squadre di Serie A. Una cifra stilistica che connota il DNA, la storia e la tradizione di un club che Antonio Conte sta cercando di rivoltare come un calzino. Sabato sera, all’85’, con la Fiorentina avanti 2-3, avrà pensato anche lui di affidarsi alla vena folle di un’Inter palpitante

ADRENALINA – Antonio Conte ci ha provato a regolarizzare l’Inter. Probabilmente ci è quasi riuscito, ma il DNA di questa squadra indossa una corazza di ferro nel suo filamento più intimo. Cambiano gli interpreti, ruotano le generazioni, ma l’Inter non smette di cadere tra le braccia tentatrici della follia. Non è pura retorica, ma un’evidenza certificata da osservazioni empiriche. Secondo quanto raccolto da Opta, infatti, quella contro la Fiorentina è stata la sesta vittoria in rimonta dell’Inter da una situazione di svantaggio dopo l’85’ in Serie A. È la squadra che ne conta di più nella storia della competizione.

