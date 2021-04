Conte e Semplici hanno deciso di affrontare questa Inter-Cagliari schierando reparti di centrocampo completamente diversi l’uno dall’altro. Qualità contro qualità. Chi avrà ragione?

REGISTI – Le scelte di Antonio Conte stupiscono ma anche quelle di Leonardo Semplici non scherzano prima dell’inizio di Inter-Cagliari (vedi formazioni ufficiali). Il tecnico nerazzurro si affida al triplo regista di centrocampo: con Marcelo Brozovic e Christian Eriksen c’è Stefano Sensi, che fa un lavoro tattico diametralmente opposto a quello del grande assente (Nicolò Barella). Il poker si completa con Alexis Sanchez, che farà da raccordo tra centrocampo e attacco.

MEDIANI – Altrettanto importante, ma di tutt’altra natura, la risposta del tecnico rossoblù: ai lati di Radja Nainggolan ci sono Razvan Marin e Alfred Duncan, che si esaltano per le caratteristiche in fase difensiva. Al trio in mezzo al campo si aggiunge Nahitan Nandez, schierato da esterno sinistro per contrastare la spinta nerazzurra sulla fascia destra, sebbene sia probabilmente il miglior mediano del Cagliari. Di fatti è un poker di quantità contro quello di qualità nerazzurro. Chi avrà la meglio tra Conte e Semplici in Inter-Cagliari? Ovviamente parlerà il campo, tra poco.