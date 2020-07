Conte, centrocampo obbligato: col Napoli torna il triangolo con più qualità

Inter-Napoli (in programma domani alle 21.45) impone scelte precise a Conte, per il centrocampo nerazzurro. Si fermerà per squalifica Roberto Gagliardini, sempre presente in Serie A dalla ripresa del calcio. Una defezione che in realtà offre un’ottima opportunità al tecnico.

TASSO TECNICO – Antonio Conte schiererà contro il Napoli lo stesso triangolo di centrocampo con cui l’Inter si è presentata al San Paolo nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Christian Eriksen fungerà da facilitatore tra centrocampo e attacco, mentre la mediana verrà affidata ai due uomini migliori (tra quelli a disposizione) per Conte. Accanto a Marcelo Brozovic tornerà infatti Nicolò Barella, assente per squalifica nella vittoria di Genova. Il croato e l’italiano sono imprescindibili per il centrocampo dell’Inter, per qualità ma – soprattutto – per quantità. Sono i pistoni nel motore nerazzurro, il 1° e il 7° giocatore della Serie A per km percorsi. Tuttavia i numeri non sono sufficienti a descrivere la loro importanza nell’ossatura nerazzurra. Considerando il lungodegente Stefano Sensi, Brozovic e Barella sono senza dubbio i due giocatori migliori per presidiare la mediana e supportare Eriksen nello sviluppo della manovra. Devono però imparare anche loro a non sprecare fiato in campo, e a muoversi in modo più sinergico, specialmente con gli esterni. Queste ultime due gare fungono da perfetto banco di prova per questo triangolo di estrema qualità, i cui lati devono ancora combaciare perfettamente.