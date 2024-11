Conte e i «due anni felici» di Inter: un doloroso richiamo per gli inguaribili nostalgici

Nostalgia canaglia, come quella che ancora molti tifosi dell’Inter provano ripensando ad Antonio Conte. Le dichiarazioni dello stesso allenatore del Napoli alimentano il sentimento.

LA NOSTALGIA DEI TIFOSI – Antonio Conte non si nasconde e due giorni prima di presentarsi a San Siro nella nuova veste di allenatore del Napoli rende omaggio all’Inter. Prima di sfidare la sua ex squadra, nello scontro diretto di domenica sera, il tecnico italiano definisce «felici» i due anni trascorsi a Milano, tra il 2019 e il 2021. Uno scudetto, una coppia d’attacco invidiabile e un bel gioco, effettivamente, sono difficili da dimenticare per tutti. Compresi i tifosi nerazzurri che, nonostante le ottime annate vissute con Simone Inzaghi, ancora ripensano all’Inter “Contiana”. Non tutta, ma una fetta non indifferente di pubblico meneghino, infatti, sembra ancora rimpiangere la grinta e la determinazione dell’attuale allenatore del Napoli. Proprio colui che l’Inter l’ha lasciata, senza alcun rammarico, perché considerata non sufficientemente competitiva.

Inter-Napoli il match della nostalgia: Conte riapre il cassetto dei ricordi

SFIDA DEGLI EX – Nella conferenza stampa di “vigilia” di Inter-Napoli Conte si sbilancia nei confronti del mondo nerazzurro, ma non troppo. Quanto basta, però, per suscitare quel pizzico di malinconia nei cuori di quei tifosi ancora attaccati ai ricordi ormai sbiaditi del lontano 2021. Domenica sera le cosiddette “vedove” di Conte – o, per dirlo in altri termini, gli “inguaribili nostalgici” – avranno l’occasione di ri-guardare più da vicino, direttamente a San Siro, l’allenatore al quale sono così devoti. Che, tra l’altro, non sarà solo: al suo seguito anche l’altro ex, sicuramente meno benvoluto, Romelu Lukaku.