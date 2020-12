Conte, adesso niente alibi: il percorso ha un traguardo preciso

Antonio Conte Inter

Antonio Conte ha fallito il primo obiettivo stagionale, ma nulla è ancora perduto. Il percorso è ancora intatto, e il reale traguardo anche.

PERCORSO – Antonio Conte parla di percorso riferendosi a questa stagione dell’Inter, ormai da molti mesi. Ma non va inteso come un itinerario in costruzione man mano che si macinano chilometri. L’Inter sta infatti correndo lunga la strada tracciata già lo scorso anno, in cui è arrivato l’insperato ristoro della finale di Europa League. Ed è un percorso dove si conosce perfettamente la destinazione finale. Dopo aver superato il bivio che portava agli ottavi di Champions League, Conte ora non può nascondersi. Lui e la squadra devono assumersi ogni responsabilità e indirizzarsi senza più indugi verso il traguardo dello scudetto.

CROCIERA – Anche perché, essendo fuori da tutto, l’Inter non avrà il duplice impegno da gestire. Basta gite fuori porta che possano far sviare la corsa dal tracciato principale. Coppa Italia permettendo, i nerazzurri potranno tranquillamente gestire un impegno a settimana fino al termine della stagione. Le condizioni ottimali per preparare al meglio ogni partita, riducendo al minimo stanchezza e rischio di infortuni nei giocatori. Un’eliminazione, quella dalla Champions League, che ancor di più mette Conte e giocatori di fronte alle proprie responsabilità.