Con Inzaghi un Lukaku diverso? L’esempio di Immobile può aiutare

Inzaghi cercherà di dare la sua impronta all’Inter, anche in fase offensiva. Lukaku potrebbe giovare di alcune idee che hanno funzionato con Immobile.

ESEMPIO DA SEGUIRE – Se c’è un certezza è che Simone Inzaghi alla Lazio ha rilanciato la carriera di Ciro Immobile. Consacrandolo come uno dei migliori attaccanti in tutta la Serie A. Prima di approdare in biancocelesce infatti l’attaccante aveva solo due stagioni in doppia cifra in carriera (col Pescara in B e col Torino in A, entrambe curiosamente finite da capocannoniere). E parliamo di un giocatore che ai tempi andava per i 27 anni. Il cambio di marcia è stato netto. Alla Lazio cinque stagioni consecutive in doppia cifra, solo una sotto i 20 (15 nel 2018-2019), una addirittura da 36. Ma a parte l’esplosione nei numeri, il grande lavoro del tecnico è stato nell’assecondare le caratteristiche del suo numero 17. Una cosa non così semplice da realizzare.

DA CENTRAVANTI A CENTRAVANTI – Immobile infatti ha abilità specifiche e particolari. Non è una punta completa. Si esalta nell’attaccare la verticalità e ha bisogno di trovarsi praticamente sempre fronte alla porta per essere efficace. In questo Inzaghi ha svolto un lavoro mirabile. Il napoletano è stato messo sempre nelle condizioni migliori per segnare. Al primo anno poteva essere una sorpresa, ma i gol sono arrivati sempre in modo costante. Col record di 36 arrivato al quarto anno. Quindi gli avversari non hanno trovato molti modi per risolvere il rebus. Tutto questo lavoro potrebbe portare dei vantaggi a Lukaku.

NUOVE OPZIONI – Il belga al contrario di Immobile è un attaccante completo, che sa fare diverse cose. Sa giocare sia fronte alla porta che spalle alla porta. E nel secondo anno Conte lo ha sfruttato molto in questo secondo modo. Ma il Lukaku esplosivo nella corsa che si mangia gli avversari puntando l’area fa impressione quando appare. Con Inzaghi potremmo vedere un Lukaku diverso? Più dinamico, più portato a ricevere palla in movimento, sui tagli, così come ha sempre fatto Immobile? Un’idea per aggiungere varietà alla manovra offensiva.