Con Dzeko e Lukaku Inzaghi in Torino-Inter cambia le coppie

Torino-Inter ha visto un cambiamento nella gestione delle punte da parte di Inzaghi. Che ha coinvolto in modo specifico Edin Dzeko.

CAMBIAMENTO – Alla fine è successo. Inzaghi proprio all’ultima di campionato ha dovuto cambiare il suo gioco delle coppie. Quel sistema impostato, con Lukaku e Correa da una parte e Dzeko e Lautaro Martinez dall’altra, è stato incrinato dall’infortunio del Tucu. Così è tornata di moda la coppia Lukaku-Lautaro. Ma attenzione. Sempre con la stessa divisione. In Torino-Inter invece le cose sono cambiate.

RUOLI DIVERSI – Nel gioco delle coppie di Inzaghi fondamentali erano le consegne tattiche. Le punte erano divise per compiti. Non per nomi. Dzeko e Lukaku erano chiamati a fare da riferimenti offensivi, stando più avanti di tutti. Correa e Lautaro invece a venire incontro e cucire il gioco. Il Toro quindi, pur cambiando compagno, non ha mai cambiato i suoi compiti specifici. In Torino-Inter però è successa una cosa diversa.

NUOVO DZEKO – Al minuto cinquantacinque Inzaghi ha sostituto Lautaro Martinez, mandando in campo Dzeko. Questo ha lasciato in campo una coppia nuova, almeno per questo periodo. Con le due teoriche prime punte in campo contemporaneamente. Doveva esserci per forza quindi qualcosa di nuovo. La scelta di Inzaghi è stata di mantenere Lukaku come riferimento offensivo, chiedendo al bosniaco di scendere e cucire il gioco. Non a caso è arrivato a 27 tocchi in appena 35 minuti di gioco. Un segnale della fiducia di Inzaghi nel suo numero 90. E forse anche delle gerarchie in attacco.