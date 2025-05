Como-Inter, ritrovare Dimarco prima della finale contro il PSG

Il 2025 di Federico Dimarco non può ritenersi all’altezza delle qualità dell’esterno nerazzurro. Il rendimento del numero 32 dell’Inter è calato soprattutto dopo l’infortunio patito a marzo. Nella gara contro il Como, e soprattutto nella finale contro il PSG, Inzaghi spera di poter contare sulla miglior versione di Dimarco.

LA PARTITA – Como-Inter è la gara con cui le due squadre termineranno il proprio campionato di Serie A. I nerazzurri andranno al Senigallia con ancora qualche chance di laurearsi campione d’Italia, nel caso il Napoli non battesse il Cagliari in casa. La matematica non condanna ancora i nerazzurri, ed è lecito aspettarsi che Simone Inzaghi schieri la formazione migliore, al netto della finale di Champions all’orizzonte. Il tecnico nerazzurro si affiderà a grande parte dell’undici iniziale schierato contro la Lazio. Tra questi sulla fascia sinistra dovrebbe toccare ancora Federico Dimarco. Apparso in netto miglioramento nelle ultime uscite, il laterale nerazzurro deve alzare ulteriormente i giri del motore in vista della finale di Champions League contro il PSG.

Dimarco titolare a Como per prepararsi contro Hakimi e il PSG

CRESCITA – Non è stato un 2025 semplice per Federico Dimarco. Tra i migliori dell’Inter ad inizio stagione, il laterale mancino ha accusato un calo di rendimento negli ultimi mesi di stagione. Le molte gare ravvicinate, e l’infortunio muscolare patito alla coscia a metà marzo non gli hanno permesso di raggiungere il livelli top a cui aveva abituato il pubblico interista. Nell’ultime uscite, specialmente contro la Lazio, si è potuto notare come il numero 32 nerazzurro abbia decisamente fatto vedere dei miglioramenti. L’obiettivo del numero 32 nerazzurro a Como è quello di confermare che il vero Dimarco sia tornato del tutto.

DUELLO – Tutti ad Appiano Gentile sanno bene quanto Dimarco tenga ad essere al top il 31 maggio, nella finale di Champions League. 2 anni fa a Istanbul fu protagonista di una gara incredibile, probabilmente una delle migliori prestazioni da quando veste la maglia dell’Inter. Ovviamente il classe 1997, legatissimo ai colori nerazzurri, si augura che l’epilogo possa essere diverso. Nel match di Monaco di Baviera Federico Dimarco avrà il compito di innescare i compagni di squadra con il suo sinistro, ma anche di occuparsi della temibile corsia destra del Paris Saint Germain. Achraf Hakimi, ex della gara, è una delle armi più sfruttate nel gioco di Luis Enrique. Riuscire ad arginare le incursioni offensive del laterale marocchino non sarà facile, ma potrebbe essere la chiave per limitare l’attacco dei francesi. Dimarco dovrà farsi trovare pronto al 100%.