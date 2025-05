Como-Inter la notte dei rimpianti! Il prossimo appuntamento decisivo

Como-Inter sarà la notte dei rimpianti in casa nerazzurra. Per Simone Inzaghi e la squadra l’appuntamento decisivo sarà quello in finale di Champions League.

NOTTE MALEDETTA – Vivere un’altra delusione in campionato sarà difficile, difficilissimo per ogni tifoso nerazzurro. Il rimpianto stavolta è duro da digerire perché questo scudetto sarà perso contro una squadra sicuramente inferiore, ma che ha dimostrato di meritare di più il tricolore. Ha giocato tante partite in meno, ne ha perse o pareggiate tante, ma i mezzi erano diversi e Antonio Conte sta avendo la meglio contro Simone Inzaghi almeno in campionato. Il ventunesimo era ampiamente alla portata, sarebbe bastato non subire gol al 90′ in casa contro la Lazio…

Como-Inter poi la finale! Il giudizio dipende dai prossimi 90′

FINALE – Inzaghi oggi in Como-Inter manderà in campo le seconde linee e farà riposare moltissimi titolari. Tra questi Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Marcus Thuram, Nicolò Barella o Henrikh Mkhitaryan. Il pensiero principale dei giocatori è ovviamente alla finale di Champions League, perché tanti sono alla seconda occasione e non vogliono sbagliare come accaduto ad Istanbul. Il giudizio della stagione pende esclusivamente da Monaco di Baviera: in caso di sconfitta sia in campionato che in Europa sarà difficile dare un voto positivo all’operato di quest’anno.