Como-Inter IN tre punti: Zalewski conferma che è già troppo tardi

Como-Inter segna la fine della stagione nerazzurra in Italia, purtroppo senza Scudetto né altri trofei nazionali. L’ultima vittoria in campionato non basta in virtù del contemporaneo successo casalingo del Napoli, che eredita il titolo di campione d’Italia. Nella rubrica “Day After” di Inter-News.it analizziamo la situazione post-match in tre punti ben dettagliati. Di seguito l’episodio dopo la 38ª giornata di Serie A

COMO – L’l’Inter di Simone Inzaghi conclude la sua stagione in campionato con una vittoria in casa del Como di Cesc Fabregas, piegato in due tempi con altrettante reti. Gli 81 punti nerazzurri in classifica valgono solo il secondo posto alle spalle del Napoli di Antonio Conte, che con 82 punti diventa campione d’Italia. Ora sì che in casa Inter si può pensare solo al 31 maggio… Analizziamo Como-Inter (0-2) di Serie A in tre punti.

L’altra Inter non delude: capitan de Vrij garanzia e simbolo di questo gruppo

La formazione schierata dallo squalificato Inzaghi – sostituito in panchina dal vice– non lascia dubbi. Il corpo è a Como, la testa a Monaco di Baviera. In campo si rivede l’Inter, guidata da capitan, in versione alternativa. Ed è la scelta migliore possibile. Le “riserve” trascinano la squadra nerazzurra a un’altra vittoria tutto sommato tranquilla. In rete proprio l’ottimo de Vrij e l’incosistente Joaquin Correa (all’ultima partita in maglia Inter, ndr). Altri tre punti che illudono ma alla fine non servono in chiave Scudetto. Il +1 del Napoli persiste. Come facilmente prevedibile. Poco da aggiungere:

Il 3-4-2-1 esalta Zalewski e viceversa: il piano B di Inzaghi arriva ma tardi

La fiducia nei confronti dei non-titolari arriva a stagione ormai compromessa. E smette di essere tale non appena riappare un briciolo di speranza tricolore. Il passaggio cruciale è Inter-Lazio ma si può tornare indietro, da Parma a Bologna. Passando per Inter-Roma. Punti persi forse per la convinzione che i titolari stremati fossero più utili delle alternative riposate. Ed è il piano tattico alternativo a scombinare positivamente i piani nerazzurri. L’idea di utilizzarecome collante tra centrocampo e attacco, optando per un 3-4-2-1 dinamico, non può essere solo un test di fine stagione. Il classe 2002 italo-polacco è l’elemento che tiene viva un’Inter stimolata ai minimi storici. La domanda è lecita:

Como-Inter già dimenticata: PSG-Inter già iniziata da troppo tempo

In Como-Inter i titolari riposano in vista del, che è l’unico pensiero nella loro testa. Da troppo tempo. L’Inter in Italia non dimostra di essere la più forte, preferendo l’Europa per far vedere tutto il suo valore. E adesso sta per arrivare la resa dei conti. La partita più importante della stagione. Perché oranon è più solo la Finale dima è l’ultima chiamata per chiudere la stagione con un trofeo,a parte. E Inzaghi non vuole proprio chiudere questo lungo e stancante ciclo quadriennale senza trofei: