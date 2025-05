Como-Inter conferma: riserve più performanti dei titolari

Inter-Lazio e Como-Inter confermano una tendenza dell’ultimo periodo. E cioè che le riserve in campo hanno dato più risultati dei titolari.

PARTITE E RISULTATI – Le partite sono diverse e così anche la pressione. Ma tra Inter-Lazio e Como-Inter è impossibile non correlare le formazioni e i risultati. Il che porta a una considerazione quasi obbligatoria: le riserve in campo hanno performato più dei titolari. Un fatto, stando ai freddi risultati, che non rappresenta una novità. Ma è l’ultima conferma di una tendenza.

RISERVE UTILI – Inzaghi infatti nell’ultimo periodo ha dovuto gestire più che mai la sua rosa. Prima per gli impegni di Champions, poi per gli infortuni. Il risultato è stato un grande impiego delle riserve in Serie A. Che si sono trovate tutte in campo insieme, un po’ all”improvviso. La risposta però è stata positiva. Anzi, è stata la migliore parlando di rendimento in campionato.

RISULTATI CON LE SECONDE LINEE – L’Inter infatti non ha tenuto un gran passo nell’ultimo mese, mese e mezzo. Dalla sfida col Parma sono arrivate in otto partite quattro vittorie, due pari e due sconfitte. Delle quattro vittorie, tre sono arrivate con in campo le riserve. La quarta è Inter-Cagliari, dove comunque mancavano diversi titolari. Si può quindi riassumere che sono state le seconde linee a dimostrarsi più affidabili. Più sul pezzo. Con Inter-Lazio a fare da monito assoluto.

CONFRONTO DIRETTO – Per la sfida con la Lazio infatti Inzaghi si era affidato ai suoi titolari. L’aveva scelta apposta per il peso, per quello che poteva significare. E dopo una settimana di gestione e riposo, proprio i titolari lo hanno tradito. E qui torniamo alla correlazione iniziale. La gara dopo col Como tornano le riserve e cambia lo spirito. Una conferma, che deve diventare un insegnamento per il futuro.