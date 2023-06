Come cambia l’Inter di Inzaghi dopo Istanbul: chi parte subito, chi no

L’Inter di Inzaghi deve ripartire subito dopo la sconfitta di Istanbul, dove sono apparse evidenti alcune lacune nonostante la risicata vittoria del Manchester City (vedi analisi tattica). E per farlo bisogna sostituire al meglio tutti i partenti, soprattutto quelli finora fondamentali

PRIMI SALUTI – Archiviata la stagione con la Finale di Champions League persa di misura a Istanbul dalla squadra di Simone Inzaghi (vedi editoriale), è già tempo di guardare avanti. Ed è già tempo di pensare al calciomercato. Qualcuno arriverà, qualcun altro andrà via. Più di qualcuno… Come cambia l’Inter di Inzaghi dopo Istanbul? In attesa di novità, ci sono già le prime certezze. Il 30 giugno 2023 si chiuderà un ciclo, quello di Milan Skriniar (vedi focus). Un addio fin troppo silenzioso ma tant’è. Più silenzioso solo quello di Dalbert, che in questa stagione non ha mai messo piede in campo. I due, arrivati nell’estate 2017, lasciano un buco di bilancio non indifferente… Insieme a Skriniar e Dalbert ecco Roberto Gagliardini (vedi focus), che sicuramente non mancherà a nessuno dopo le ultime infelici uscite. E anche in questo caso la partenza a parametro zero non fa sorridere l’Inter dopo l’investimento fatto a gennaio 2017. Un’altra certezza, non legata al 2017, è che Romelu Lukaku (vedi focus) tornerà al Chelsea per fine prestito. Poi dal 1° luglio potrà succedere di tutto, compreso l’accordo tra le parti per un’altra stagione in prestito, ma difficilmente si chiuderà prima dell’apertura del calciomercato estivo. L’Inter non può ripetere lo stesso errore di valutazione, “Lukaku-centrico”, fatto solo un anno fa.

La complessa situazione rinnovi in casa Inter

ALTRE SITUAZIONI – Nelle stesse condizioni di Lukaku anche Raoul Bellanova, fresco di presenza in Finale di Champions League ma non certo della permanenza a Milano. Il ritorno in Serie A del Cagliari modifica ulteriormente la sua situazione. L’Inter sta ancora valutando se riscattarlo o meno. Nessun dubbio, invece, su Francesco Acerbi (vedi focus), che non ha nessuna intenzione di tornare a Roma. Inter e Lazio arriveranno alla fumata bianca già in questo mese. Mese cruciale anche per il suo alter ego tanto a Roma quanto a Milano, Stefan de Vrij, che è sempre più convinto di restare ad Appiano Gentile anziché tentare l’esperienza all’estero come Skriniar. Una scelta che tocca anche a Edin Dzeko, adesso un po’ più lontano dai colori nerazzurri ma non è ancora detta l’ultima parola. La proposta di rinnovo è sul tavolo ma la decisione tocca all’attaccante bosniaco, che può optare per un’ultima stagione da protagonista altrove anziché da comparsa all’Inter. Un po’ lo stesso discorso che dovrà valutare il capitano Samir Handanovic, che non ha ancora deciso se chiudere la sua carriera da dodicesimo oppure ricandidarsi come numero uno lontano da San Siro. L’argomento porte girevoli non coinvolge Alex Cordaz (vedi focus), che non perderà tempo a porre la sua firma sul prolungamento nel ruolo di terzo portiere. Come l’ormai ex capitano Handanovic, anche il vice-capitano Danilo D’Ambrosio, già vice-Skriniar, è al bivio: il 30 giugno scadrà anche il suo contratto. Ennesimo rinnovo last minute oppure sarà davvero rivoluzione in casa Inter? La nuova Inter di Inzaghi prende forma. Subito.