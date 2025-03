Cocchi, dall’esordio in Inter-Feyenoord al rinnovo di contratto

L’Inter ha ottenuto l’accesso ai quarti di finale di Champions League, battendo 2-1 il Feyenoord nel match di ritorno, dopo il successo dell’andata. Simone Inzaghi, negli ultimi minuti della sfida, ha fatto esordire in prima squadra il terzino della Primavera Nerazzurra: Matteo Cocchi.

DEBUTTO – Missione compiuta per l’Inter ieri sera a San Siro. I nerazzurri sono riusciti ad imporsi anche nel match di ritorno in Champions League, archiviando la pratica Feyenoord. La squadra di Simone Inzaghi c’entra l’obiettivo di accedere ai quarti di finale della competizione europea più prestigiosa. La serata dell’Inter è piena di note positive, tra cui anche l’esordio in prima squadra per due giovani talenti della Primavera nerazzurra: Matteo Cocchi e Thomas Berenbruch. Entrambi hanno raccontato le loro emozioni per il debutto in Champions al termine della gara.

Matteo Cocchi, dall’esordio contro il Feyenoord al futuro nell’Inter

STUDIANDO DIMARCO – Matteo Cocchi, terzino sinistro classe 2007, è cresciuto inizialmente nelle giovanili del Bologna. L’Inter lo ingaggia nel 2021 per inserirlo nel suo settore giovanile. Quest’anno sta vivendo una stagione da assoluto protagonista nella Primavera nerazzurra. Spicca la sua abilità offensiva e la propensione a contribuire in zona gol: 4 reti e 4 assist in stagione tra campionato e Youth League. Per caratteristiche, ricorda molto un altro laterale cresciuto alla Pinetina. Come da lui ammesso in zona mista al termine di Inter-Feyenoord, l’idolo da cui trae ispirazione è Federico Dimarco. Nonostante la giovane età, Simone Inzaghi lo tiene attentamente sotto controllo, vista anche l’attuale emergenza che sta affrontando l’Inter sulle corsie laterali.

RINNOVO – Matteo Cocchi, è attualmente sotto contratto con l’Inter fino al 2027. Essendo da poco diventato maggiorenne, potrà presto firmare anche il suo primo contratto da professionista, andando a prolungare quello attualmente in vigore. Come riportato oggi da Nicolò Schira su X, la dirigenza nerazzurra crede molto nel ragazzo, ed è pronta ad allungare l’accordo con il giovane laterale sinistro fino al 2028. Un prolungamento in ottica squadra Under-23, ma chissà magari anche in ottica prima squadra. Dopo l’esordio in Champions League, Cocchi spera di scendere in campo anche in Serie A.