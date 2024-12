Classifica reti Inter generale: Thuram fa il vuoto, podio condiviso

Thuram in cima alla classifica marcatori nerazzurra non è una novità ma le reti stagionali in casa Inter non sono solo quelle della formazione di Inzaghi. La classifica generale vede un’interessante bagarre proprio sul podio alle spalle dell’attaccante francese, che oggi domina

MILANO – In attesa che venga allestita la seconda squadra Inter Under-23 in Serie C sono tre le principali squadre del Football Club Internazionale Milano impegnate in stagione. Due prime squadre (maschile e femminile) e una primavera U20 (maschile). Sono ben 112 le reti nerazzurre finora segnate da quarantadue tesserati diversi. Scopriamo chi è in cima a ogni singola classifica ma soprattutto cosa ne viene fuori da quella generale.

Thuram capocannoniere Inter: quasi doppiato il capitano Lautaro Martinez

PRIMA SQUADRA MASCHILE – L’Inter di Simone Inzaghi ha messo a segno 41 reti in stagione finora tra Serie A (34) e UEFA Champions League (7). Sono quindici i marcatori nerazzurri. Il capocannoniere della Prima Squadra nerazzurra è l’attaccante francese Marcus Thuram con 11 gol (27%). Di seguito a classifica marcatori completa dell’Inter di Inzaghi.

11 RETI – Marcus THURAM (1 UCL).

6 RETI – LAUTARO MARTINEZ (1 UCL).

4 RETI – Hakan CALHANOGLU (2 UCL).

3 RETI – Davide FRATTESI.

2 RETI – Nicolò BARELLA, Federico DIMARCO, Denzel DUMFRIES, Piotr ZIELINSKI.

UNA RETE – Marko ARNAUTOVIC (UCL), Yann BISSECK, Joaquin CORREA, Matteo DARMIAN, Stefan DE VRIJ, Henrikh MKHITARYAN e Mehdi TAREMI (UCL).

+ 2 AUTORETI Berat DJIMSITI (Atalanta) e Castello LUKEBA (Lipsia).

Podio femminile senza gradini più bassi: primo posto condiviso in tre

PRIMA SQUADRA FEMMINILE – L’Inter Women di Gianpiero Piovani ha messo a segno 27 reti in stagione finora tra Serie A Femminile (22) e Coppa Italia Femminile (5). Sono undici le marcatrici nerazzurre. Le capocannoniere della Prima Squadra Femminile nerazzurra sono l’attaccante italiana Michela Cambiaghi, la centrocampista tedesca Lina Magull e l’attaccante belga Tessa Wullaert con 5 reti ciascuna (18.5%). Di seguito a classifica marcatori completa dell’Inter Women di Piovani.

5 RETI – Michela CAMBIAGHI (2 CIF), Lina MAGULL (1 CIF) e Tessa WULLAERT.

3 RETI – Annamaria SERTURINI.

2 RETI – Ghoutia KARCHOUNI (1 CIF).

UNA RETE – Ivana ANDRES SANZ, Elisa BARTOLI, Haley BUGEJA (CIF), Beatrice MERLO, Elisa POLLI e Chiara ROBUSTELLINI.

+ UN’AUTORETE Matilde LUNDORF SKOVSEN (Napoli).

Classifica reti Inter: primo posto primavera in coabitazione

PRIMAVERA MASCHILE U20 – L’Inter Under-19 di Andrea Zanchetta ha messo a segno 44 reti in stagione finora tra Primavera 1 (25) e UEFA Youth League (19). Sono sedici i marcatori nerazzurri. I capocannonieri della Primavera U20 nerazzurra sono gli italiani Thomas Berenbruch (centrocampista classe 2005) e Matteo Spinaccè (attaccante classe 2006) con 6 reti ciascuno (13.5%). Di seguito a classifica marcatori completa dell’Inter Primavera di Andrea Zanchetta.

6 RETI – Thomas BERENBRUCH (2 UYL) e Matteo SPINACCÈ (2 UYL).

5 RETI – Giacomo DE PIERI (2 UYL) e Matteo LAVELLI (2 UYL).

4 RETI – Luka TOPALOVIC (3 UYL).

3 RETI – Christos ALEXIOU (2 UYL).

2 RETI – Matteo COCCHI (2 UYL), Mattia MOSCONI (1 UYL), Matteo MOTTA, Daniele QUIETO e Aymen ZOUIN.

UNA RETE – Tommaso DELLA MORA (UYL), Manuel PINOTTI (UYL), Gabriele RE CECCONI, Mattia ZANCHETTA (UYL) e Dilan ZARATE.

Classifica reti Inter generale: da Thuram a Zarate, anche tre autoreti

CLASSIFICA COMPLETA INTER – Ecco quella che invece diventa la classifica nerazzurra generale, comprensiva di tutte e tre le formazioni.

11 RETI – Marcus THURAM (M).

6 RETI – Thomas BERENBRUCH (P), LAUTARO MARTINEZ (M) e Matteo SPINACCÈ (P).

5 RETI – Michela CAMBIAGHI (F), Giacomo DE PIERI (P), Matteo LAVELLI (P), Lina MAGULL (F) e Tessa WULLAERT (F).

4 RETI – Hakan CALHANOGLU (M) e Luka TOPALOVIC (P).

3 RETI – Christos ALEXIOU (P), Davide FRATTESI (M) e Annamaria SERTURINI (F).

2 RETI – Nicolò BARELLA (M), Matteo COCCHI (P), Federico DIMARCO (M), Denzel DUMFRIES (M), Ghoutia KARCHOUNI (F), Mattia MOSCONI (P), Matteo MOTTA (P), Daniele QUIETO (P), Piotr ZIELINSKI (M) e Aymen ZOUIN (P).

UNA RETE – Ivana ANDRES SANZ (F), Marko ARNAUTOVIC (M), Elisa BARTOLI (F), Yann BISSECK (M), Haley BUGEJA (F), Joaquin CORREA (M), Matteo DARMIAN (M), Tommaso DELLA MORA (P), Stefan DE VRIJ (M), Beatrice MERLO (F), Henrikh MKHITARYAN (M), Manuel PINOTTI (P), Elisa POLLI (F), Gabriele RE CECCONI (P), Chiara ROBUSTELLINI (F), Mehdi TAREMI (M), Mattia ZANCHETTA (P) e Dilan ZARATE (P).

+ 3 AUTORETI Berat DJIMSITI (M), Castello LUKEBA (M) e Matilde LUNDORF SKOVSEN (F).