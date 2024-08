Classifica marcatori Inter amichevoli estive: ecco tutti i gol e i video

Inter in campo in attesa di recuperare tutti i nazionali ma Inzaghi ha già trovato nuovi equilibri, come dimostrato anche dalla classifica marcatori della sua squadra nelle amichevoli estive. Di seguito la situazione aggiornata con i link per vedere i video delle reti nerazzurre

APPIANO GENTILE – Il calendario estivo della nuova Inter di Simone Inzaghi prevede due amichevoli “interne” prima di quelle un po’ più serie. Si inizia dagli svizzzeri del Lugano (mercoledì 17 luglio). A seguire la Pergolettese (lunedì 22 luglio). Entrambe le partite sono in programma presso il “BPER Training Centre in memory of Angelo Moratti” di Appiano Gentile (CO). Successivamente sarà il turno degli spagnoli del Las Palmas (sabato 27 luglio) a Cesena. In seguito trasferta in casa del Pisa (venerdì 2 agosto). Poi toccherà ai sauditi dell’Al-Ittihad (mercoledì 7 agosto) a Monza. Infine, trasferta in casa degli inglesi del Chelsea (domenica 11 agosto) a Londra. Nel frattempo scopriamo la classifica marcatori “estiva” dell’Inter aggiornata.

CLASSIFICA MARCATORI – Il primo marcatore stagionale è Joaquin Correa, che entra per primo nell’elenco grazie alla rete contro il Lugano. Qui il video dei gol e degli highlights di Inter-Lugano (3-2). In classifica anche Eddie Salcedo, autore di un gol contro la Pergolettese. A questo link il video dei gol e degli highlights di Inter-Pergolettese (2-1). C’è subito gioia anche per Federico Dimarco, che entra e segna contro il Las Palmas. Ecco il video dei gol e degli highlights di Inter-Las Palmas (3-0). Prima gioia estiva anche per Yann Bisseck, che pareggia a tempo praticamente scaduto in casa del Pisa. Nel video il gol e gli highlights di Pisa-Inter (1-1). Al primo posto in classifica svetta la novità Mehdi Taremi, già autore di cinque reti. Di seguito la classifica marcatori dell’Inter nelle amichevoli estive della stagione 2024/25.

Classifica marcatori Inter – Amichevoli Estive 2024/25

1. Mehdi TAREMI – 5 Gol (2)

2. Joaquin CORREA, Eddie SALCEDO, Federico DIMARCO e Yann BISSECK – 1 Gol

NB: Tra parentesi le reti segnate su calcio di rigore.